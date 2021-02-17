Son dakika... İran Sağlık Bakanı, Kovid-19 nedeniyle Huzistan'dan Irak'a açılan sınır kapılarının kapatılmasını istedi
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Son dakika... İran Sağlık Bakanı, Kovid-19 nedeniyle Huzistan'dan Irak'a açılan sınır kapılarının kapatılmasını istedi

17.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:14
Son dakika... İran Sağlık Bakanı, Kovid-19 nedeniyle Huzistan'dan Irak'a açılan sınır kapılarının kapatılmasını istedi

Son dakika gündem haberi: İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Huzistan eyaletindeki, Irak'a açılan tüm sınır kapılarının kapatılmasını talep etti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Huzistan eyaletindeki, Irak'a açılan tüm sınır kapılarının kapatılmasını talep etti.

Nemeki, Kovid-19'un mutasyonlu İngiliz varyantının yayıldığına ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde vaka sayılarının arttığına işaret etti.

Sağlık Bakanı Nemeki, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'den Huzistan eyaletindeki Irak'a açılan sınır kapılarının kapatılmasını istedi.

Huzistan eyaletinde Irak'a açılan 2'si kara, biri deniz olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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