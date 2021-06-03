Son dakika: İran Petrol Bakanı: "Rafineride çıkan yangın üretim birimlerine zarar vermedi"
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Son dakika: İran Petrol Bakanı: "Rafineride çıkan yangın üretim birimlerine zarar vermedi"

Son dakika: İran Petrol Bakanı: 'Rafineride çıkan yangın üretim birimlerine zarar vermedi'
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde meydana gelen ve devam eden yangının üretim birimlerine zarar vermediğini söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde meydana gelen ve devam eden yangının üretim birimlerine zarar vermediğini söyledi.

İran medyasına konuşan Zengene, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zengene, "Rafineride çıkan yangın üretim tesislerinde değil iki depoda meydana geldi. Üretim birimleri zarar görmedi. Söndürme çalışmaları ve yanan depoların etrafında soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Petrol Bakanı Zengene, yangının 2 depoda bulunan hidrokarbonun bitimine kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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