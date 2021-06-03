Son dakika: İran Petrol Bakanı: "Rafineride çıkan yangın üretim birimlerine zarar vermedi"

Son dakika haberlerine göre İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde meydana gelen ve devam eden yangının üretim birimlerine zarar vermediğini söyledi.