Son Dakika: İran'ın Süleymani'nin ihbarcısı olmakla suçladığı Mecd, 2018'de tutuklanmış
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Son Dakika: İran'ın Süleymani'nin ihbarcısı olmakla suçladığı Mecd, 2018'de tutuklanmış

Son dakika haberine göre ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani hakkındaki bilgileri CIA'e verdiği iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Mahmud Musevi Mecd'in 2018'de tutuklandığı belirtildi.

Son Dakika: İran'ın Süleymani'nin ihbarcısı olmakla suçladığı Mecd, 2018'de tutuklanmış
09.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:08

ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani hakkındaki bilgileri CIA'e verdiği iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Mahmud Musevi Mecd'in 2018'de tutuklandığı belirtildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde Mecd'in dosyasıyla ilgili yargı sürecinin Süleymani'nin öldürülmesinden önce tamamlandığı ve ABD'nin İranlı generale düzenlediği suikastle bağlantılı olmadığı ifade edildi.

Haberde Mecd'in Süleymani hakkında bilgileri sızdırmak gerekçesiyle 10 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındığı, yapılan yargılamaların ardından 25 Ağustos 2019'da idam cezası aldığı ancak yüksek mahkemenin bunu bozduğu, 23 Şubat 2020'de mahkemenin tekrar idam cezası verdiği ve yüksek mahkemenin cezayı şimdi onayladığı aktarıldı.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Mahmud Musevi Mecd adlı kişinin MOSSAD ve CIA'ya casusluk yaptığını ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığını iddia etmişti. Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onayladığı cezanın yakında uygulanacağını aktarmıştı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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