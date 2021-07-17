Son dakika... İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintilerine tepki olarak dün akşam düzenlenen gösterilerde, 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintilerine tepki olarak dün akşam düzenlenen gösterilerde, 1 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Şadegan Kaymakamı Omid Sabripur, ilçede su kıtlığına tepki gösteren halkın dün gece protesto gösterisi düzenlediğini söyledi.

Gösteriler sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Sabripur, "Kuraklığın yol açtığı su kıtlığını protesto etmek için bazı insanların düzenlediği gösteri sırasında fırsatçı ve provokatörler göstericilerden birini vurarak öldürdü." dedi.

Bazı silahlı provokatör grupların gösteriler sırasında halkı kışkırtmak için havaya ateş ettiğini belirten Sabripur, "Ne yazık ki bu mermilerden biri olay yerinde bulunan bir kişiye isabet ederek o kişinin ölümüne yol açtı." ifadesini kullandı.

Sabripur, cinayetin faillerinin tespiti ve yakalanması için güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde önceki gün başlayan gösteriler dün akşam da daha kalabalık grupların katılımıyla devam etmişti.

İranlı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, göstericilerin bir kısmının lastik yakarak yolları trafiğe kapatmalarının ardından polisin göstericileri dağıtmak için müdahale ettiği görülmüş ve bazı görüntülerde de silah sesleri duyulmuştu.

Bölgedeki su sorununun çözümü için hükümet ve yargı yetkilileri tarafından ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve yetkililerin bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere gösterilere sahne olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun