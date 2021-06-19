Son dakika: İran'ın güneyinde seçim sandıkları taşıyan helikopter düştü: 1 polis öldü
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Son dakika: İran'ın güneyinde seçim sandıkları taşıyan helikopter düştü: 1 polis öldü

Son dakika: İran'ın güneyinde seçim sandıkları taşıyan helikopter düştü: 1 polis öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde seçim sandıklarını taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 1 polis öldü, 11 kişi yaralandı.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde seçim sandıklarını taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 1 polis öldü, 11 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Huzistan eyaletine bağlı Ahmed Fedale kırsal bölgesinden Dezful ilçesine seçim sandığı taşıyan helikopter düştü.

Olayda sandıkların güvenliğini sağlamakla görevli bir polisin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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