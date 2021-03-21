Son dakika... İran'ın güneydoğusunda bombalı saldırı: 1 ölü
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Son dakika... İran'ın güneydoğusunda bombalı saldırı: 1 ölü

21.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:49
Son dakika... İran'ın güneydoğusunda bombalı saldırı: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Seravan ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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