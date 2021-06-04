Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, nükleer anlaşmayı görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, nükleer anlaşmayı görüştü

Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, nükleer anlaşmayı görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Raab ile yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmaya tam olarak bağlı kalınması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Zarif, paylaşımında, "ABD'nin taahhütlerine tam olarak dönmesi ve İran'a karşı yürütülen ekonomik savaşı müzakerelerde bir araç olarak kullanma çabasından vazgeçmesi gerektiğini hatırlattım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu Demet Özdemir Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, nükleer anlaşmayı görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 22:23:49. #1.15#

title