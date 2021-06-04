Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, nükleer anlaşmayı görüştü

Edinilen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Raab ile yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmaya tam olarak bağlı kalınması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Zarif, paylaşımında, "ABD'nin taahhütlerine tam olarak dönmesi ve İran'a karşı yürütülen ekonomik savaşı müzakerelerde bir araç olarak kullanma çabasından vazgeçmesi gerektiğini hatırlattım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun