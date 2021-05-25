İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycan'da
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycan'da

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çatışma sonrasındaki süreçte İran ve Azerbaycan'ın bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir barışa katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çatışma sonrasındaki süreçte İran ve Azerbaycan'ın bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir barışa katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muhammed Cevad Zarif'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi. Görüşmede, Zarif'in Bakü ziyaretinin Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19 salgınına rağmen Azerbaycan ve İran arasında ticaret cirosunda çok olumlu bir artış olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve İran'ın her alanda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Aliyev, "Şu anda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin belki de işbirliğimizin tarihindeki en üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Elbette, bölgedeki çatışma sonrası durumla bağlantılı olarak yeni fırsatlar, yeni zorluklar var. Tabii ki iki kardeş ülke olarak İran ve Azerbaycan çabaları koordine etmeli ve bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir barışa katkıda bulunmalıdır. İran hükümetinin de aynı yaklaşımı paylaştığına eminim. Çünkü sorunun çözülmesinden bu yana birçok temasımız oldu. Belki bugün bu süreci daha sorunsuz hale getirmek için birkaç önemli konuya değineceğiz" ifadelerini kullandı.

Zarif: "

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin selamlarını Aliyev'e ileten Zarif, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en güzel döneminin yaşandığını belirtti.

Zarif, "Sizleri ve Azerbaycan halkını milli bayramınız için şimdiden tebrik ediyor, Azerbaycan'a ve bu bölgeye getirmeyi başardığınız kalkınma nedeniyle duyduğumuz hayranlığımızı ifade etmek istiyorum" dedi. İran'ın Azerbaycan'la olan işbirliği seviyesinden memnun olduğunu belirten Zarif "Azerbaycan topraklarının kurtuluşundaki tarihi rolünüze inanıyor ve sizi kutluyoruz. Şimdi bölgeye barışın getirilmesinde tarihi bir rol oynayabilirsiniz ve Ermenistan ile barışı sağlama arzunuzu ifade ettiğiniz için sizi takdir etmek istiyoruz. Bu çok önemli ve İran bunun gerçekleşmesi için katkı sağlamaya hazır. İran olarak kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve restorasyonunda her türlü rolü üstlenmeye hazırız" diye konuştu.

"Zarif Ermenistan'ı da ziyaret edecek"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Zarif'in Ermenistan'a da resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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