Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel sorunları ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel sorunları ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile İranlı mevkidaşı Abdullahiyan bir araya geldi.

İki Bakan görüşmede, Tahran ve Doha arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı ticari vizelerin çıkarılması, bölgesel sorunlar, yakın gelecekte iki ülke arasındaki iş birliği için ortak komisyon kurulması ve Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, 2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hususunda İran'ın Katar'la yapacağı iş birliği konuları da değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun