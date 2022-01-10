Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Husi temsilciyle Umman'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile "Yemen krizine ilişkin gelişmeleri" ele aldığı belirtildi.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan habere göre, Husilerin Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Umman'ın başkenti Muskat'ta görüştü.

Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Yemen'deki askeri tırmanışı, insani ve siyasi durumu masaya yatırdıklarını ifade etti.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler ile bunların bölge üzerindeki sonuçlarının da tartışıldığını kaydeden Abdusselam, bunun Abdullahiyan ile dışişleri bakanlığı göreve atanmasından (ağustos) bu yana gerçekleşen ilk görüşme olduğuna işaret etti.

Umman'ın Yemen'deki çatışma taraflarıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin, Yemen krizinin çözümünde Muskat'ın ara buluculuk rolüne güvendiğini ifade ediyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.