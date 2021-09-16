Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Beyaz Saray, İran'ı tehdit etmemeyi öğrenmeli' - Haberler
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Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Beyaz Saray, İran'ı tehdit etmemeyi öğrenmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan:

Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde nükleer anlaşma konusunda verilen destek için teşekkür ederek, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde nükleer anlaşma konusunda verilen destek için teşekkür ederek, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu söyledi. Abdullahiyan, "Beyaz Saray, İran'ı tehdit etmemeyi öğrenmeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için gittiği Tacikistan'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Abdullahiyan yeni dönemde İran dış politikasının Asya merkezli olduğunu vurgulayarak, "Çin ile ilişkimizi iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık anlaşma çerçevesinde sürdürmek istiyoruz" dedi.

Nükleer anlaşma konusunda Çin'in İran'a verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu belirtti. Abdullahiyan, "Nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf ABD'nin kendisidir. Beyaz Saray artık İran'ı tehdit etmemeyi öğrenmeli" ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise İran ile uluslararası alanda işbirliğini artırmak istediklerini ve İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmasını desteklediklerini belirtti.

Şangay İşbirliği Örgütü'nün Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleştireceği zirve 16-17 Eylül'de Tacikistan'da düzenlenecek. ŞİÖ'de gözlemci statüsünde yer alan İran, birçok kez Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için başvuruda bulunmuştu. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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Haber: Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Beyaz Saray, İran'ı tehdit etmemeyi öğrenmeli' - Haberler
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