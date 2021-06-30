Son dakika: İran'dan Hazar Denizi'nde geniş çaplı askeri tatbikat
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Son dakika: İran'dan Hazar Denizi'nde geniş çaplı askeri tatbikat

Son dakika: İran'dan Hazar Denizi'nde geniş çaplı askeri tatbikat
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İran, Hazar Denizi'nde deniz ve hava birimlerinin katılımıyla geniş çaplı askeri tatbikat yaptı.

İran, Hazar Denizi'nde deniz ve hava birimlerinin katılımıyla geniş çaplı askeri tatbikat yaptı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hazar Denizi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Güvenlik 1400" tatbikatına Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere çeşitli birimler katıldı.

Tatbikatın yaklaşık 77 bin kilometrekarelik geniş çaplı bir alanda gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatta, savunma ve saldırı senaryolarının simüle edilerek, füze rampaları ve elektronik savaş sistemlerinin test edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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