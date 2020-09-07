Son Dakika | İran'daki Beluç aktivistler: Polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | İran'daki Beluç aktivistler: Polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü

Bir son dakika haberine göre İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zehek ilçesinde polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Son Dakika | İran'daki Beluç aktivistler: Polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü
07.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:14

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zehek ilçesinde polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Beluç aktivistlerin haber sitesine (balochcampaign) göre, cumartesi günü, eyaletin Zehek ilçesinde sınır polisinin hareket halindeki otomobille ateş açması sonucu otomobilde bulunan 11 yaşındaki İsmail Hut olay yerinde yaşamını yitirdi ve babası Zarif Hut yaralandı.

Sitede yer alan görgü tanıklarının ifadelerinde, polisin "yanlış istihbarat" nedeniyle araca ateş açtığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Aynı eyalete bağlı Çabahar kentinin Kombe köyünde, mart ayında, polisin motosikletle seyreden 2 çocuğa ateş açması sonucu 14 yaşındaki Abdulgaffar Cedgal yaşamını yitirmiş, 13 yaşındaki Yahya Beluç ise yaralanmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, İranlı bir grup insan hakları aktivisti tarafından 2018'de yayımlanan rapora göre, aynı yıl, sınır polislerinin sivil halka ateş açması sonucu 11 eyalette yaklaşık 300 kişi zarar gördü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika | İran'daki Beluç aktivistler: Polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 19:14:49. #1.14#
title