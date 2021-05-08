Son dakika... İran'da temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada patlama

Son dakika haberler... İran'ın Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlama meydana geldi.

İran'ın Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlama meydana geldi.

İran'ın Kazvin Valiliği Kriz Birimi Başkanı Kudretullah Mehdihani, Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada yerel saatle 11.20'de patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın ardından yangın çıktığını belirten Mehdihani, "Fabrikada patlama sonrası çıkan geniş çaplı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

Mehdihani yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, fabrikadaki bir üretim merkezinin tamamen yandığını aktardı. "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bizim endişemiz yangının bölgede bulunan diğer fabrikalara sıçraması" diye konuşan Mehdihani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı