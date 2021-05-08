Son dakika... İran'da temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada patlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İran'da temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada patlama

Son dakika... İran'da temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İran'ın Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlama meydana geldi.

İran'ın Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlama meydana geldi.

İran'ın Kazvin Valiliği Kriz Birimi Başkanı Kudretullah Mehdihani, Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada yerel saatle 11.20'de patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın ardından yangın çıktığını belirten Mehdihani, "Fabrikada patlama sonrası çıkan geniş çaplı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

Mehdihani yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, fabrikadaki bir üretim merkezinin tamamen yandığını aktardı. "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bizim endişemiz yangının bölgede bulunan diğer fabrikalara sıçraması" diye konuşan Mehdihani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... İran'da temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada patlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:42:43. #1.15#

title