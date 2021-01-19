Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 87 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 87 kişi hayatını kaybetti

19.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:37
Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 87 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 87 artarak 56 bin 973'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 87 artarak 56 bin 973'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 917 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, 87 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 973'e, vaka sayısının da 1 milyon 342 bin 134'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 272'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 131 bin 883'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 634 bin 553 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 10 kentin kırmızı, 23 kentin turuncu, 163 kentin sarı ve 252 kentin de mavi olarak belirlendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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