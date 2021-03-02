Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti

02.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:25
Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artarak 60 bin 267'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artarak 60 bin 267'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 495 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 784'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 267'ye, vaka sayısının da 1 milyon 648 bin 174'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 738'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 406 bin 845'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 972 bin 109 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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