Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 79 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 79 kişi hayatını kaybetti

26.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:59
Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 79 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 57 bin 560'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 57 bin 560'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 590'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 560'a, vaka sayısının da 1 milyon 385 bin 706'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 38'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 177 bin 367'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 15 bin 376 olduğunu kaydetti.

Ülkede kırmızı seviyesinde şehrin kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 18 şehrin turuncu, 154 şehrin sarı ve 276 şehrin de mavi olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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