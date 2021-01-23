Son Dakika | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişi hayatını kaybetti

23.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:50
Son Dakika | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 69 artarak 57 bin 294'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 69 artarak 57 bin 294'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 495'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 294'e, vaka sayısının da 1 milyon 367 bin 32'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 106'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 158 bin 475'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 850 bin 281 olduğunu kaydetti.

Ülkede yüksek riskli olarak nitelenen "kırmızı" seviyesinde şehir kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 18 şehrin turuncu, 154 şehrin sarı ve 276 şehrin de mavi olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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