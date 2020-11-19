Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 476 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 476 artarak 43 bin 417'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 476 artarak 43 bin 417'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 476 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 223 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 43 bin 417'ye, vaka sayısının da 815 bin 117'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının da 583 bin 704'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 667 bin 538 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Salgının etkisini artırdığı ülkede Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun