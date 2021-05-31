Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 217 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 217 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 217 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 217 artarak 80 bin 156'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 217 artarak 80 bin 156'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin de bilgi paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 11 bin 42 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1388'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 913 bin 136'ya çıktığı ülkede, 217 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 156 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 160'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 458 bin 684'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 936 bin 548 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 166 bin 63 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 3 milyon 643 bin 356 kişiye aşının ilk dozunun, 522 bin 707 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 166 bin 63 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkedeki şehirlerden risk durumuna göre 13'ünün "kırmızı", 214'ünün "turuncu", 221'inin "sarı" olduğu, "mavi" kategoride şehir kalmadığı, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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