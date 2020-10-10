Son Dakika | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti

10.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:18
Son Dakika | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artarak 28 bin 293'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artarak 28 bin 293'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen sayısının ise 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bügüne kadar ülkede 4 milyon 284 bin 413 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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