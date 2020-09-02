Son dakika... İran'da son 24 saatte koronavirüsten 125 ölüm
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Son dakika... İran'da son 24 saatte koronavirüsten 125 ölüm

Son dakika haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika... İran'da son 24 saatte koronavirüsten 125 ölüm
02.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:35

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 797'ye yükseldi.

Ülkede 125 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 797'ye çıktı. Ülkede 1858 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 378 bin 752'ye ulaştığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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