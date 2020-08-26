Son dakika! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 119 ölüm Son dakika haberi... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 119 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 119 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 20'ye yükseldi.

Ülkede 119 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 20'ye çıktı. Ülkede 2 bin 243 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 365 bin 606'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA