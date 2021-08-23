Son dakika... İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika... İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika... İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 102 bin 648'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 102 bin 648'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38 bin 657 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 5 bin 108'i tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 715 bin 771'e yükseldiği ülkede, 610 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 102 bin 648'e çıktı.

Yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 695 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 16 milyon 986 bin 882 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 150 bin 817 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 23 milyon 137 bin 699 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 59 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 30 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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