Son Dakika | İran'da son 24 saatte 588 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son Dakika | İran'da son 24 saatte 588 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son Dakika | İran'da son 24 saatte 588 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 588 artarak 94 bin 603'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 588 artarak 94 bin 603'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 400 bin 808 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 5 bin 81'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 199 bin 537'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 588 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 94 bin 603 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 561'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 565 bin 575'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 586 bin 805 oldu.

İran'da toplam 16 milyon 148 bin 375 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 13 milyon 2 bin 245 kişiye ilk doz aşının, 3 milyon 146 bin 130 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 16 milyon 148 bin 375 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 336 şehrin "kırmızı", 84 şehrin "turuncu", 28 şehrin de "sarı" kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışının yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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