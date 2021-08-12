Son dakika: İran'da son 24 saatte 568 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika: İran'da son 24 saatte 568 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika: İran'da son 24 saatte 568 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 568 artarak 96 bin 215'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 568 artarak 96 bin 215'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 49 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 938'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 320 bin 266'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 568 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 96 bin 215 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 48'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 648 bin 16'ya ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 889 bin 997 oldu.

İran'da toplam 17 milyon 760 bin 262 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 14 milyon 229 bin 120 kişiye aşının ilk dozunun, 3 milyon 531 bin 142 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 17 milyon 760 bin 262 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 336 şehrin kırmızı, 84 şehrin turuncu, 28 şehrin de sarı kategoride yer aldığı, kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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