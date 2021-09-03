Son dakika! İran'da son 24 saatte 561 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika! İran'da son 24 saatte 561 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika! İran'da son 24 saatte 561 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 561 artarak 109 bin 549'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 561 artarak 109 bin 549'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 bin 621 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 61'i hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 83 bin 133'e yükseldiği ülkede, 561 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 109 bin 549 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 795 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 297 bin 582 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 407 bin 311 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplamda 28 milyon 704 bin 893 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Eski İran Genelkurmay Başkanı da Kovid-19 kurbanı

Öte yandan İran'da 1989-2016 yılları arasında 27 yıl boyunca Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Hasan Firuzabadi (70), Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Firuzabadi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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