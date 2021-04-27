Son dakika! İran'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika! İran'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika! İran'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 462 artarak 70 bin 532'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 462 artarak 70 bin 532'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 963 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 386'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 438 bin 193'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 462 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 70 bin 532 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 287'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 907 bin 190'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 435 bin 147 oldu.

İran'da toplam 889 bin 554 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 705 bin 147 kişiye aşının ilk dozunun, 184 bin 407 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 889 bin 554 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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