Son dakika! İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika! İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

15.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:41
Son dakika! İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 41 bin 493 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 41 bin 493 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 12 bin 543 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 493'e vaka sayısının da 762 bin 68'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 666'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 558 bin 818 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 505 bin 88 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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