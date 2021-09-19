Son Dakika | İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son Dakika | İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 391 artarak 117 bin 182'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 391 artarak 117 bin 182'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşılara ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 15 bin 975 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 207'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 5 milyon 424 bin 835'e çıktığı ülkede, 391 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 117 bin 182'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 31 milyon 7 bin 134'e ulaştı.

Açıklamada, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 29 milyon 467 bin 568 kişiye ilk doz, 13 milyon 904 bin 702 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı, böylece ülkede toplam 43 milyon 372 bin 270 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Serenay Sarıkaya
Spor Alex Teixeira Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Fahrettin Koca Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:57:42. #1.12#