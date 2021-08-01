Son dakika! İran'da son 24 saatte 366 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika! İran'da son 24 saatte 366 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika! İran'da son 24 saatte 366 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 366 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 366 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 511 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 483'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 903 bin 519'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 366 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 90 bin 996 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 539'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 385 bin 195'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 978 bin 632 oldu.

İran'da toplam 12 milyon 667 bin 572 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 9 milyon 925 bin 603 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 741 bin 979 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 12 milyon 667 bin 572 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 285 şehrin kırmızı, 110 şehrin turuncu, 53 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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