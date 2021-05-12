Son dakika... İran'da son 24 saatte 366 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika... İran'da son 24 saatte 366 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika... İran'da son 24 saatte 366 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 366 artarak 75 bin 934'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 366 artarak 75 bin 934'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 16 bin 409 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 252'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 707 bin 761'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 366 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 75 bin 934 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 501'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 162 bin 87'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 480 bin 333 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 943 bin 72 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 623 bin 279 kişiye aşının ilk dozunun, 319 bin 793 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 943 bin 72 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 46 şehrin "kırmızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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