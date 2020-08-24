Son Dakika | İran'da sahte hemşire operasyonu
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Son Dakika | İran'da sahte hemşire operasyonu

Son dakika haberi: İran'ın başkenti Tahran ve Elburz Eyaleti'ne bağlı Kerec şehirlerinde sahte hemşire kimlikleri ile çalışan sağlık personelleri ve sahte kimlik düzenleyen 2 kişi tutuklandı.

Son Dakika | İran'da sahte hemşire operasyonu
24.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:23

İran'ın başkenti Tahran ve Elburz Eyaleti'ne bağlı Kerec şehirlerinde sahte hemşire kimlikleri ile çalışan sağlık personelleri ve sahte kimlik düzenleyen 2 kişi tutuklandı.

İran'ın Elburz Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Nadirbegi, Başkent Tahran ve Elburz eyaletine bağlı Kerec şehrinde sahte hemşirelik kimlikleri ile çalışan 11 sağlık personeli ve sahte kimlik belgeleri düzenleyen 2 kişinin tutuklandığını açıkladı. Sahte kimlik belgeleri düzenlemekten tutuklanan 2 kişiden birinin ambulans şoförü olduğu ve Sağlık Bakanlığı ve Tıp Üniversitelerindeki bağlantılarını kullanarak sahte hemşirelik kimliği düzenlediği ve her bir sahte kimlik için bin 600 TL (5 milyon tümen) para aldığı belirtildi.

Kerec emniyetinin düzenlediği operasyonda sahte hemşirelik kimliği düzenlemekle suçlanan 2 kişinin evinde 10 adet sahte hemşirelik kartı, sahte mühür ve hemşirelik kartı için başvuran kişilerin kimlik bilgileri ele geçirildi. Tahran ve Kerec şehirlerindeki hastanelerde çalıştırılmak üzere toplamda 75 kişiye sahte hemşirelik kimliği çıkarttıklarını itiraf eden suçlular, çıkarttıkları her bir sahte kimlik için bin 600 TL para aldıklarını ifade etti.

Kerec Emniyet Müdürü Nadirbegi, sahte hemşirelik kimlikleri ile çalışan 11 kişinin tutuklandığını belirterek, "Aynı zamanda daha önceden sahte kimlik çıkartan 35 kişi de tespit edildi ve bunlar hakkında da işlem başlatılacak. Bu kişiler sahte hemşirelik kartları ile hastanelerde ve evlerde özel hemşirelik hizmeti sunmaktalar. Hemşirelik mesleği hakkında hiçbir bilgileri olmayan bu kişiler toplum sağlığına zarar vermekteler" dedi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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