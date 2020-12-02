İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
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İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı

02.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:45

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana uygulanan en sıkı kısıtlamalar nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı, esnaf alınan tedbirlere riayet ediyor.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana uygulanan en sıkı kısıtlamalar nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı, esnaf alınan tedbirlere riayet ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulunun salgını kontrol altına almak amacıyla aldığı kısıtlama kararı ülke genelinde cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kısıtlamalar "kırmızı bölgeler" için bir hafta daha uzatıldı

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Ülkede 21 Kasım'da "yüksek riskli" 160 il ve ilçe, "orta derecede riskli" 208 il ve ilçe ve "az riskli" 80 il ve ilçe için 15 gün sürecek kısıtlama kararı alındı. Daha önce 5 Aralık'ta sona ereceği duyurulan kısıtlamalar kırmızı bölgeler için bir hafta daha uzatıldı.

Kısıtlamalar kapsamında fırın, market kasap, manav, hastane, eczane ve zaruri işletmeler dışında tüm iş yerleri kapalı. Şehirler arası seyahat de yasak.

Tedbirler öncekilere kıyasla daha etkili

Tedbirlerin başkent Tahran'da öncekilere kıyasla daha etkili olduğu ve esnafın da kısıtlamalara uyduğu görülüyor. Karantina günlerinde Tahran caddeleri, meydanları ve çarşıları sakin.

Başkentte ticaretin can damarlarından Tahran Büyük Pazarı'ndaki tüm dükkanlar 5 Aralık'a kadar kapalı kalacak. Büyük Pazar'ın yanı sıra Tahran'daki diğer çarşı ve pazarlarda da esnaf kepenk kapatırken, cadde ve meydanların boş hali dikkati çekiyor.

Kentin en hareketli noktalarından Firdevsi Meydanı, İstanbul Dörtyolu ve Cumhuri Caddesi boş, buralarda da esnaf iş yerlerini açmıyor.

Hükümet denetimleri ve cezaları artırdı

Önceki kısıtlamalarda yeterince denetim yapmamak ve tedbirlerin uygulanmasını sağlama noktasında gevşek davranmakla eleştirilen hükümetin, bu sefer işi sıkı tuttuğu ve kontrolleri artırdığı görülüyor.

Araçlarıyla trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehrin dışına çıkanlar için para cezası kesilecek. Araçların seyahat yasağının olduğu kırmızı bölgelere girmesi halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girmesi durumunda da 500 tümen (150 TL) ceza yazılacak.

Kısıtlamalar kapsamında 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasak. Yasak ihlali yapan araçlara yine 1 milyon tümen (300 TL) para cezası verilecek.

İran'da dün virüs nedeniyle 382 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 881 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Son verilere göre ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 48 bin 628'e, vaka sayısı da 975 bin 951'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 6 milyon 168 bin 637 test yapıldı.

İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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