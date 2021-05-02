Son Dakika | İran'da kimya fabrikasında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İran'da kimya fabrikasında yangın

Son Dakika | İran'da kimya fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberler... İran'ın Kum şehri yakınlarındaki bir kimya fabrikasında çıkan yangında en az 2 itfaiye erinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın Kum şehri yakınlarındaki bir kimya fabrikasında çıkan yangında en az 2 itfaiye erinin yaralandığı bildirildi.

İran medyası, Kum kenti yakınlarındaki bir kimya fabrikası sabah saatlerinde çıkan yangında en az iki itfaiyecinin yaralandığını aktardı. Yangının çıktığı Movaledan adlı kimya fabrikasından yükselen yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Yetkililer, yangının nedenin henüz belirlenemediğini ifade etti. İran'ın yarı resmi İsna haber ajansına konuşan Kum İtfaiye Sözcüsü Hamit Karimi, bölgeye 20 itfaiye aracı ve 150 itfaiye erinin sevk edildiğini belirtti. Karimi yaptığı açıklamada, " İtfaiye ekiplerimiz yangının alkol tanklarına ulaşmasını engellemeyi başardı. Ancak çok sayıda patlama meydana geldi. İki itfaiye aracı yandı. İki itfaiye erimiz de yaralandı. Yangının nedenine ilişkin inceleme sürüyor" ifadelerini kullandı.


- İran

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cyle Larin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | İran'da kimya fabrikasında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:33:48. #1.16#

title