Son dakika... İran'da İsrail ile normalleşme kararı alan BAE protesto edildi
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Son dakika... İran'da İsrail ile normalleşme kararı alan BAE protesto edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: İran'ın başkenti Tahran'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik yapılan anlaşma protesto edildi.

Son dakika... İran'da İsrail ile normalleşme kararı alan BAE protesto edildi
15.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:10

İran'ın başkenti Tahran'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik yapılan anlaşma protesto edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail geçtiğimiz günlerde ABD'nin arabuluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmış, başta Filistin olmak üzere birçok Müslüman ülke anlaşmayı kınamıştı. İran'ın başkenti Tahran'da BAE Büyükelçiliği önünde toplanan İranlılar, İsrail-BAE arasında yapılan anlaşmayı protesto etti. BAE'yi aldığı karar nedeniyle Filistin halkına ihanetle suçlayan göstericiler, "Kahrolsun ABD ve İsrail" sloganı attılar. Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Tüm dünya Filistin'i unutsa da biz unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri sonrası yayımlanan bildiride, Arap dünyasındaki bazı ülkelerin Filistin'e ihanet etmekte oldukları belirtilerek, "Bu ülkeler onlarca masum Filistinli çocuğun dökülen kanlarına ihanet ederek, siyonist İsrail rejimi ile işbirliklerini açıkça sergilemekteler. BAE, İsrail ile normalleşme kararı alarak, İslam'ın gurur ve şerefini ayaklar altına almıştır" denildi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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