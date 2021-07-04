Son Dakika | İran'da, Irak-İran Savaşı'ndan kalma havan topu patladı: 1 ölü
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Son Dakika | İran'da, Irak-İran Savaşı'ndan kalma havan topu patladı: 1 ölü

Son Dakika | İran'da, Irak-İran Savaşı'ndan kalma havan topu patladı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İran'ın Kirmanşah eyaletinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma havan topunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İran'ın Kirmanşah eyaletinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma havan topunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinin Celaliye bölgesinde, 1988'de sona eren İran-Irak savaşından kalma havan topu patladı.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar ve patlamamış havan topları gibi mühimmatlar, halen her iki ülkede de ölümlere ya da yaralanmalara neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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