Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü
Son dakika haber: İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Afganistan sınırındaki yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Afganistan sınırındaki yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan Beluçistan eyaletindeki Zahidan ile Haş kentleri arasındaki otoyolda 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen birinci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
İkinci kaza da ise yine düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir kamyonetin aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.
İran'ın Pakistan ve Afganistan ile kara sınırına sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti sürekli yasa dışı geçişlere sahne oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun