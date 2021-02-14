Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü
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Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü

14.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:38
Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü

Son dakika haber: İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Afganistan sınırındaki yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Afganistan sınırındaki yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan Beluçistan eyaletindeki Zahidan ile Haş kentleri arasındaki otoyolda 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen birinci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

İkinci kaza da ise yine düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir kamyonetin aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

İran'ın Pakistan ve Afganistan ile kara sınırına sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti sürekli yasa dışı geçişlere sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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