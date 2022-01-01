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İran'da doğal gaz sahasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasındaki 16. doğal gaz üretim platformunda gaz sızıntısı kaynaklı yangın çıkarken üretim durdu.

İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasındaki 16. doğal gaz üretim platformunda gaz sızıntısı kaynaklı yangın çıkarken üretim durdu.

İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasındaki 16. üretim platformunda yer alan boru hattında gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle yangın çıkarken, 16. platformdaki tüm üretim durdu. Pars Petrol ve Gaz Şirketinden dün akşam meydana gelen olayla ilgili bugün yapılan açıklamada, önemli bir hasar olmadığı bildirildi. Gaz üretiminde 15 milyon metreküp düşüş yaşandığı aktarıldı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran'da doğal gaz sahasında yangın

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