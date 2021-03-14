Son Dakika! İran'da deprem mi oldu? 14 Mart 2021 İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
14.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:41
Dünya deprem verilerine 14 Mart Pazar günü İran'da deprem gerçekleşti. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem merkez üssü neresi?
Deprem verilerine göre İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?
İRAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Deprem verilerine göre İran'ın Kirman Eyaleti bölgesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü aşağıdaki gibidir.
Yapılan açıklamaya göre deprem 14 Mart Pazar 2021 saat 13:54 sularında gerçekleşti.