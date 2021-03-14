Son Dakika! İran'da deprem mi oldu? 14 Mart 2021 İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Dünya deprem verilerine 14 Mart Pazar günü İran'da deprem gerçekleşti. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem merkez üssü neresi?