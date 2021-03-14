Son Dakika! İran'da deprem mi oldu? 14 Mart 2021 İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika! İran'da deprem mi oldu? 14 Mart 2021 İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

14.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:41
Son Dakika! İran'da deprem mi oldu? 14 Mart 2021 İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Dünya deprem verilerine 14 Mart Pazar günü İran'da deprem gerçekleşti. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem merkez üssü neresi?

Deprem verilerine göre İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?

İRAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem verilerine göre İran'ın Kirman Eyaleti bölgesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü aşağıdaki gibidir.

Son Dakika! İran'da deprem mi oldu? 14 Mart 2021 İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Yapılan açıklamaya göre deprem 14 Mart Pazar 2021 saat 13:54 sularında gerçekleşti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! İran'da deprem mi oldu? 14 Mart 2021 İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:43:44. #1.14#
title