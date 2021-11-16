Son dakika! İran'da Cumhurbaşkanı'nın Eğitim ve Öğretim Bakanı olarak önerdiği isim Meclisten güvenoyu alamadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Eğitim ve Öğretim Bakanı olarak önerilen Mesud Feyyazi'ye Meclisten güvenoyu çıkmadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi tarafından kabinede Eğitim ve Öğretim Bakanı olarak önerilen Feyyazi için Mecliste güven oylaması yapıldı.

290 sandalyeli İran Meclisindeki oylamaya 260 milletvekili katıldı. 5 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, Feyyazi 115 "evet" oyuna karşılık, 140 "hayır" oyuyla reddedildi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin 11 Ağustos'ta Meclise sunduğu kabinesi için önerdiği tüm isimler onaylanırken Eğitim ve Öğretim Bakanlığı için önerilen Hüseyin Bağgoli'nin adaylığı reddedilmişti.

Reisi, Bağgoli'nin Meclis tarafından reddedilmesi üzerine söz konusu bakanlık için Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani'nin akrabası Mesud Feyyazi'yi önermişti.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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