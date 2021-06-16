Son dakika... İran'da Cumhurbaşkanı adayı Celili seçimlerden çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İran'da Cumhurbaşkanı adayı Celili seçimlerden çekildi

Son dakika... İran'da Cumhurbaşkanı adayı Celili seçimlerden çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... İran'da muhafazakar Cumhurbaşkanı adayı Said Celili, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden geri çekildiğini açıkladı.

İran'da muhafazakar Cumhurbaşkanı adayı Said Celili, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden geri çekildiğini açıkladı. İran'da seçimlerdeki aday sayısı 4'e düştü.

İran'da 18 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhafazakar adaylar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine adaylıktan geri çekilmeye başladı. Muhafazakar Cumhurbaşkanı adayı Ali Rıza Zakani'nin adaylıktan geri çekilmesinin ardından, bir diğer muhafazakar aday Said Celili'de seçimlerden çekildiğini açıkladı. Celili, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden İbrahim Reisi lehine çekildiğini ifade etti.

Sabah saatlerinde ise reformist siyasetçi Muhsin Mehralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildiğini duyurmuştu. Celili'nin de adaylıktan çekilmesi ile seçimlerde yarışan aday sayısı 7'den 4'e geriledi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.

Muhafazakar adaylar Muhsin Rızai ve Kadızade Haşimi'nin de seçimlerden çekilmesi bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Emel Sayın Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... İran'da Cumhurbaşkanı adayı Celili seçimlerden çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 20:50:13. #1.14#

title