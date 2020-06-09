Son Dakika: İran'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebeke gözaltına alındı Son dakika haberine göre İran Polis Teşkilatı Ekonomik Güvenlik Birim Başkanı Muhammed Rıza Mukimi, akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebekenin gözaltına alındığını söyledi.

İran Polis Teşkilatı Ekonomik Güvenlik Birim Başkanı Muhammed Rıza Mukimi, akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebekenin gözaltına alındığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mukimi, "6 ay içerisinde 1 milyon litre akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebeke gözaltına alındı." dedi.

Mukimi, söz konusu şebeke üyelerinden 6 kişinin aynı aileden olduğunu kaydetti.

İran'da günde üretilen 110 milyon litre benzinin yüzde 85'i (95 milyon litre) ülke içinde tüketiliyor. Bu orana göre İran, dünya ortalamasının 2 katı benzin tüketiyor. Dünya sıralamasında benzin fiyatının en düşük 3'üncü ülkesi durumundaki İran'dan, komşu ülkelere günlük yaklaşık 25 milyon litre kaçak benzin satılıyor.

Kaynak: AA