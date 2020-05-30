Son dakika! İran'da 30 binden fazla sahte akademik belge ele geçirildi
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Son dakika! İran'da 30 binden fazla sahte akademik belge ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi Feridun Caferi, geçen yıl Tahran'da 30 binden fazla sahte akademik belge ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika! İran'da 30 binden fazla sahte akademik belge ele geçirildi
30.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:47

İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi Feridun Caferi, geçen yıl Tahran'da 30 binden fazla sahte akademik belge ele geçirildiğini açıkladı.

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami'nin Vatandaşlık Haklarından Sorumlu Özel Asistanı Caferi, Instagram hesabından paylaştığı mesajında, geçen yıl Tahran'daki İnkilap Meydanı'nda satılan 30 binden fazla sahte akademik belgenin açığa çıkarıldığını söyledi.

Yüksek lisans ve doktora bitirme tezlerinin yasa dışı satıldığını ifade eden Caferi, "Bazı siyasi yöneticiler, derslere katılmadan iki dönemde 140 dersi geçip yüksek lisans ve doktora derecesi alabiliyor." dedi.

Caferi, "Görünüşte muteber olan bu 30 bin belge aslında itibarsız ve sahtedir. Dikkatli, doğru, tarafsız ve etkiden uzak inceleme yapılırsa belki de bunların arasında bazı mevcut seçilmişlerin (milletvekilleri) isimleri de görülebilir." dedi.

Bir milletvekilinin mezuniyet belgesinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı

Ülkede 21 Şubat'ta yapılan milletvekili seçimlerinde Merkezi eyaletine bağlı Tefriş ilçesinden milletvekili seçilen Sina Kemalhani'nin yüksek lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili 29 Nisan'da açıklama yapan Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, Bilim Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda mezuniyet belgesinin sahte olduğunun belirlenmesi nedeniyle Kemalhani'nin parlamentoya giremeyeceğini duyurmuştu.

İran medyasında, 11'inci dönem seçilmiş milletvekillerinden 8'inin daha mezuniyet belgelerinin sahte olduğuna dair haberlere yer verilmişti.

Anayasaya göre, İran'da milletvekili olabilmenin şartları arasında en az yüksek lisans derecesinde eğitim almış olmak da yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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