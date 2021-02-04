Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Lahey'de ABD yaptırımlarına karşı alınan kararı değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Lahey'de ABD yaptırımlarına karşı alınan kararı değerlendirdi Açıklaması

04.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:21
Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Lahey'de ABD yaptırımlarına karşı alınan kararı değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımların kaldırılması için Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları davada alınan kararlara rağmen yaptırımları kaldırmayan ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımların kaldırılması için Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları davada alınan kararlara rağmen yaptırımları kaldırmayan ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının üstlendiği projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılarak, burada konuşma yaptı.

Konuşmasında ABD'nin uyguladığı yaptırımların durdurulması için UAD nezdinde açtıkları davada İran lehine karar çıkmasını değerlendiren Ruhani, "Hükümetin, Lahey'de elde ettiği büyük başarı nedeniyle İran ulusunu kutluyorum. Bu, hükümetin Lahey'de ABD'ye karşı kazandığı başka bir zafer ve bu çok önemlidir." dedi.

UAD'nin, 2018'de insani ürünlerin ticaretini ve sivil havacılığı engelleyen yaptırımların kaldırılmasına dair aldığı ancak ABD'nin itiraz ettiği karara işaret eden Ruhani, "ABD, binlerce avukatı seferber etse de Lahey'deki davada insani ticareti engelleyen tüm yaptırımların derhal kaldırılması kararı alındı. Üst düzey 11 yargıç da oy birliğiyle ABD'yi kınadı. ABD, kararı uygulamadı ancak bu da onların uluslararası arenadaki bir başka ihlali olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, dün açıkladığı kararda, ABD'nin "yetki", "dava konusu" ve "tedbir kararları"na ilişkin itirazlarını oy birliğiyle davanın "kabul edilebilirlik şartları"na ilişkin itirazlarını ise oy çokluğuyla reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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