Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kovid-19'a karşı aşılama bu hafta başlayacak"
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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kovid-19'a karşı aşılama bu hafta başlayacak"

06.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:59
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede aşılamanın bu hafta başlayacağını ve önceliğin sağlık çalışanlarında olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede aşılamanın bu hafta başlayacağını ve önceliğin sağlık çalışanlarında olacağını söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İran'ın ithal ettiği aşıların ilk partisinin ülkeye ulaştığını, şubat ayı içinde diğer partilerin de geleceğini aktaran Ruhani, aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığının belirlediği önceliklere göre bu hafta başlayacağını ifade etti.

Tüm birimlerin aşılama için hazır olduğunu dile getiren Ruhani, önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların olduğunu belirtti.

İran'ın 84 milyon nüfusa sahip olduğunu ve toplumun tamamının aşılanmasının 6 aydan fazla zaman alacağını kaydeden Ruhani, kendi ürettikleri aşının da bahar ve yaz aylarına doğru hazır olacağını söyledi.

Ruhani ayrıca geçen hafta yüzde 81 olan sağlık kurallarına uyma oranının bu hafta yüzde 75'e düştüğünü ve bunun da vaka artışlarına yol açtığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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