Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne hakaret kastı olduğunu düşünmüyorum"
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Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne hakaret kastı olduğunu düşünmüyorum"

14.12.2020 19:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:47
Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiirle alakalı, "Bu şiirin İran'daki anlamı ile yurt dışındaki anlamı aynı değil. Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne hakaret kastı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiirle alakalı, "Bu şiirin İran'daki anlamı ile yurt dışındaki anlamı aynı değil. Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne hakaret kastı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiirle alakalı değerlendirmede bulundu. Ruhani, Erdoğan'ın okuduğu şiirle alakalı, "Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne hakaret kastı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında sık sık Sadi, Hafız ve Mevlana'dan şiirler okuduğuna işaret eden Ruhani, "Bu şiirin İran'daki anlamı ile yurt dışındaki anlamı aynı değil. Türk makamları şiir ile alakalı İran'a bir kasıtları olmadığını bildirdiler. Erdoğan aynı konuşmasında Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın birlikte çalışabileceğini ifade etti. Konuşmasının öncesine ve sonrasına da dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 yıllık bir geçmişleri olduğunu belirten Ruhani, "Yapılan tüm açıklamalar bu konuyu geride bırakabileceğimizi gösteriyor" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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