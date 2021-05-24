Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü

Son dakika gündem haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını ve Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını ve Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin ile imzalanan 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasının önemine işaret ederek, iki ülke ilişkilerinin geleceği için anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Ortadoğu'da Çin ile işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Ruhani, İran'da Çin yatırımının artmasında istekli olduklarını açıkladı. Ruhani, Aral Su Reaktörü'nde Çin ile devam eden işbirliğinin devam etmesini istediklerini belirterek, Çin'e nükleer müzakereler konusunda verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

"ABD UYGULADIĞI TÜM YAPTIRIMLARI KALDIRMALIDIR"

Ruhani ile görüşmesinde ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine işaret eden Çin Devlet Başkanı Jinping ise, ABD'nin istediği zaman anlaşmadan çıkıp geri dönemeyeceğini belirterek, "ABD uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmalıdır" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı