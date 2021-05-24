Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını ve Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını ve Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin ile imzalanan 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasının önemine işaret ederek, iki ülke ilişkilerinin geleceği için anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Ortadoğu'da Çin ile işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Ruhani, İran'da Çin yatırımının artmasında istekli olduklarını açıkladı. Ruhani, Aral Su Reaktörü'nde Çin ile devam eden işbirliğinin devam etmesini istediklerini belirterek, Çin'e nükleer müzakereler konusunda verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

"ABD UYGULADIĞI TÜM YAPTIRIMLARI KALDIRMALIDIR"

Ruhani ile görüşmesinde ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine işaret eden Çin Devlet Başkanı Jinping ise, ABD'nin istediği zaman anlaşmadan çıkıp geri dönemeyeceğini belirterek, "ABD uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmalıdır" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Demet Akalın Necati Şaşmaz Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 20:04:00. #1.16#

title