Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır"

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, herkesin Yemen'deki savaşın durması için çalışması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, herkesin Yemen'deki savaşın durması için çalışması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi ve Kazımi, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, ay sonu Irak'ta yapılacak toplantı ve Yemen'deki iç savaşı görüştü.

Yemen'deki savaşın sona ermesi ve buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır. Herkes buradaki halkın kendi kaderini belirlemesi hakkına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.

Güçlü, bağımsız, güvenli, imar edilmiş ve ilerlemiş bir Irak istediklerini aktaran Reisi, Bağdat'ta ay sonu yapılacak toplantıya daveti nedeniyle Kazımi'ye teşekkür ederek, toplantıya katılmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Irak'ın istikrarına hizmet edecek her girişimi desteklediklerini kaydeden Reisi, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri iş birliği yaparak kalıcı barış ve istikrarı elde etme gücüne sahiptir. Yabancıların müdahalesi güvenlik ve istikrara hizmet etmiyor. İran ve Irak halkının ortak idealleri var ve bu nedenle düşmanlar yoğun çaba göstermesine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerde sorun çıkaramadı."

Reisi'yi yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kazımi de iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasını temenni ederek, "Bölge, büyük sorunlara şahit oluyor. Bunun çözümü için bölge ülkeleri iş birliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Gani'nin yardımcısı kendisini Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti
Gani'nin yardımcısı kendisini Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (2)
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Cimilli İbo Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 19:06:13. #1.14#

title