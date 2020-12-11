Son dakika: İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Son dakika: İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

11.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:30
Son dakika: İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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